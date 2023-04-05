Pikap ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Sinop'ta iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 08.15'te Sinop-Erfelek yolu Metroğlu köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.A.'nın kullandığı 06 ABV 783 plakalı pikap, H.A. yönetimindeki 57 AJ 277 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 2 takla atan pikap ile otomobil yolun kenarına savruldu. Araçlarda bulunan Ü.A.(34), H.A.(59), B.B.(33) ve Y.Y.(37) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.