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Piknikçiler ağaçlara zarar verdi

Sinop’da piknikçiler çam ağaçlarına zarar verdi.

Sinop'da piknikçiler çam ağaçlarına zarar verdi.


Sinop'un Boyabat ilçesi Bürnük Mesire alanında bazı çam ağaçlarına piknikçiler tarafından zarar verilmesi, vatandaşların tepkisini çekti. Boyabat ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Bürnük Mesire alanında bulunan çam ağaçlarına zarar verildi. Mesire alanına pikniğe gelenlerin mangal veya semaver tutuşturmak için kesici aletlerle ağaçlara zarar verdiği tahmin edilirken alınan darbeler sonucunda ağaçların gövdelerinin inceldiği tespit edildi.


Ağaçların bu içler acısı halini gören vatandaşlar sosyal medya üzerinden duruma büyük tepki gösterdi.

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