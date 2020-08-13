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Plaj için tehlike oluşturan kayalar kaldırıldı

Sinop’ta sahilde bulunan dik kayalar plaja düşme tehlikesi oluşturunca AFAD ekipleri tarafından kırılarak kaldırıldı.

Sinop'ta sahilde bulunan dik kayalar plaja düşme tehlikesi oluşturunca AFAD ekipleri tarafından kırılarak kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Karakum bölgesi Öğretmenevi alt kısmında bulunan bölgedeki kayalar plaj bölgesine düşerek sahile serinlemeye gelen vatandaşlar için tehlike oluşturuyordu. Vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri bölgede çalışma başlattı. Muhtemel bir tehlikeye karşı sahilde güneşlenen vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırılarak çalışma başlatıldı. Halat ile kayaların üzerinden inen ekip tehlike oluşturan kayaları büyük levyeler ile işlem uygulayıp, parçalayarak kaldırdı. Ekipler zaman zaman kayaların üzerinde bulunan yer inciri adı verilen bitkinin dikenlerin batması sonucu zor anlar yaşadı. Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu tehlike oluşturan kayalar tekrar güvenli bir hale getirildi.


Çalışmaların son bulmasıyla birlikte sahildeki vatandaşlar AFAD ekiplerini alkışlayarak teşekkürlerini ilettiler.

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