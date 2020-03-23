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Polis anonslarla vatandaşları uyardı

Sinop’ta polis ekipleri anonslar yaparak 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.

Sinop'ta polis ekipleri anonslar yaparak 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.


Sinop'ta polis ekipleri, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmamalarını sağlamak amacıyla devriye görevini artırdı. Eldiven ve maske ile çalışan polisler, yapılan denetimler sırasında 65 yaş üstü vatandaşları gördükleri anda uyararak evlerine gönderdi. Polisler, ekip araçlarından, "Evlerinizde kalmanız sizin ve sevdikleriniz için hayati önem arz etmektedir. Lütfen ikametlerinizden zorunlu olmadıkça ayrılmayın. Zorunlu ihtiyaçlarımız olması halinde 65 yaş üstü vatandaşlarımız acil numaralardan arayarak yardım istemesi önemle rica olunur" diye anons yaptı.

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