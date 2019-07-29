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Polis hayvan pazarındaki vatandaşları uyardı

Sinop Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri ilçede kurulan hayvan pazarında dolandırıcılık, hırsızlık, yankesicilik ve sahte para olaylarının önlenmesi amacıyla vatandaşları uyardılar.


Dolandırıcıların bayram öncesi özellikle canlı hayvan pazarlarını hedef seçtiğini belirten ekipler, Boyabat hayvan pazarında satıcılara sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini, hayvanları satarken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda özellikle sahte paranın özelliklerinin yer aldığı broşürleri vatandaşlar ile kurbanlık satıcılarına dağıttı.


Kurban bayramı süresince güvenlik ve asayişin sağlanması, halkın huzur ve güven içerisinde bayram geçirebilmeleri adına pazar yerleri ile halkın yoğun olduğu yerlerde uygulamaların artması özellikle dolandırıcılık, hırsızlık, yankesicilik ve sahte para olaylarının önlenmesi amacıyla Boyabat ilçe Emniyet Müdürlüğü ekip sayısını da artırdı.

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