İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Protokolden Kore gazisine yakın ilgi

19 Eylül Gaziler Günü kutlamaları kapsamında Boyabat protokolü, Kore gazisini evinde ziyaret etti.


Sinop'un Boyabat ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Boyabat İlçe Kaymakamı Fatih Aksoy ve Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, 91 yaşındaki Boyabatlı İsmail Akça'yı evinde ziyaret etti. Ziyarette Kore Gazisi Akça'ın sağlık durumunu soran Aksoy ve Çakıcı, Akça'nın Gaziler Günü'nü kutladı. Gazi İsmail Akça ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Ziyarete İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Murat Keskin ve İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar da katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.