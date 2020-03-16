İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Provokatif paylaşıma soruşturma

Sinop’un Boyabat ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Mart Pazar günü sosyal medya hesabı üzerinden "Sinop Boyabat ilçesinde korona şoku" içeriği hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Mart Pazar günü sosyal medya hesabı üzerinden "Sinop Boyabat ilçesinde korona şoku" içeriği hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.


Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan basın açıklamasında, "15.03.2020 tarihinde sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın beyanıymış gibi paylaşılan, içeriğinde 'Sinop Boyabat ilçesinde korona şoku, Sinop karantinaya alınabilir' şeklinde ibarelerin bulunduğu görsel hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığımızca 5237 sayılı TCK'nın 213. maddesinden düzenlenen 'Halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit' suçundan soruşturma işlemlerine başlanmıştır" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.