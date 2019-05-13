Ramazan'da kan bağışı azaldı

Sinop Kızılay Kan Bağış Merkezi Doktoru Muharrem Coşkuner kan bağışını arttırabilmek için çalışma saatlerini esnettiklerini belirterek, “Ramazan dolayısıyla çalışma saatlerimizi vatandaşlarımıza göre ayarlıyoruz. Normal mesaimiz sabah 09.00'da başlıyordu, bu ay öğlen 15.00'te başlıyoruz, 23.00'e kadar burada bekliyoruz. Stajyer öğrencilerimizin de yardımıyla bu yıl Sinop daha yüksek kan bağışı oranına sahip” dedi.

Kan bağışı ortalamasından bahseden Dr. Coşkuner, “Çok şükür vatandaşlarımız giderek kan bağışına duyarlı olmaya başladı. Samsun Kızılay Bölge Müdürlüğü tarafından günlük olarak oranları bize veriliyor. Yılbaşından bu zamana kadar günlük aldığımız kan ünitesi 15,7 oranında. Tabii, günden güne değişiyor, bazı günlerde 7-8 ünite bağış alırken bazı günlerde de kamu kurumları bağış yapmak istiyor, siyasi partiler geliyor o zaman 40'ların üzerine çıkıyor" diye konuştu.