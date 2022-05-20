Resul Dindar, Boyabatlılara unutulmaz bir gece yaşattı

Boyabat Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlediği Gençlik Şöleni, unutulmaz anlara sahne oldu.

Boyabat'ın yeni yüzü Kent Meydanı'nda vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Gençlik Şöleni konseri, izleyiciye unutulmaz bir bayram yaşattı. 19 Mayıs coşkusunun özlenen tadı, Karadeniz müziğinin efsanesi Resul Dindar ile daha bir anlam kazandı. Boyabatlı gençler, konserde Resul Dindar'a hep bir ağızdan eşlik etti. Vatandaşlar tarafından açılan cep telefonlarının flaşları ise konsere ayrı bir hava kattı. Konserlerin aralarında Boyabat Belediyesince havai fişek gösterisiyle gökyüzünün karanlığı rengârenk boyandı.

İlçe Kaymakamı Enver Yılmaz ile birlikte sahneye çıkarak şiirle vatandaşlara seslenen Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, “Boyabat bu akşam gençleriyle çok güzel, çok kıymetli. Bu gençlik Boyabat'ın geleceğini inşa edeceğimiz gençlik. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Düzenlediğimiz Gençlik Şöleni'nde Karadeniz'in yiğit evladı Resul Dindar'ı ilçemizde ağırladık. Onun şahsında tüm ekibine teşekkür ediyorum. Sizlerin sosyal medya hesaplarından bizleri takip eden tüm gurbetçi hemşerilerimize selam gönderiyorum. Gençler, bu meydan sizin eseriniz. Bu meydanlarda nice hizmetlere imza atacağız inşallah. Sizlerle gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.