Romanyalı öğrenciler Sinop'ta

'Öğrenci Değişimi Programı' kapsamında Romanya'dan 16 öğrenci ve 1 öğretmenden oluşan grup, Sinop'a geldi.

Sinop'taki lise öğrencileri için 'Öğrenci Değişimi Programı' kapsamında hazırlanan "Öğrenci Değişim Projesi" kapsamında Romanya'nın Prohorova kentinden 16 öğrenci ve 1 öğretmen Sinop'a geldi. Proje koordinatörü öğretmen Oktay Kuru yaptığı açıklamada, Romanya'dan 16 öğrenci ve 1 öğretmenden oluşan bir grubun Sinop'a geldiğini söyledi.

Kuru, "Proje kapsamında Romanya'dan 16 öğrenci ve 1 öğretmenden oluşan bir grubu Sinop'a getirdik, burada 8 gün kalacaklar. Burada bulundukları süre içerisinde ilimizin tarihi, turistik yerlerini gezecekler ve Türkçe eğitimleri alacaklar ayrıca öğrencilere Türk kültürünü de tanıtacağız" dedi.