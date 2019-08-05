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Romanyalı öğrenciler Sinop'ta

’Öğrenci Değişimi Programı’ kapsamında Romanya’dan 16 öğrenci ve 1 öğretmenden oluşan grup, Sinop’a geldi.

'Öğrenci Değişimi Programı' kapsamında Romanya'dan 16 öğrenci ve 1 öğretmenden oluşan grup, Sinop'a geldi.


Sinop'taki lise öğrencileri için 'Öğrenci Değişimi Programı' kapsamında hazırlanan "Öğrenci Değişim Projesi" kapsamında Romanya'nın Prohorova kentinden 16 öğrenci ve 1 öğretmen Sinop'a geldi. Proje koordinatörü öğretmen Oktay Kuru yaptığı açıklamada, Romanya'dan 16 öğrenci ve 1 öğretmenden oluşan bir grubun Sinop'a geldiğini söyledi.


Kuru, "Proje kapsamında Romanya'dan 16 öğrenci ve 1 öğretmenden oluşan bir grubu Sinop'a getirdik, burada 8 gün kalacaklar. Burada bulundukları süre içerisinde ilimizin tarihi, turistik yerlerini gezecekler ve Türkçe eğitimleri alacaklar ayrıca öğrencilere Türk kültürünü de tanıtacağız" dedi.

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