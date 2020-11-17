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Sağanak ile heyelan su baskınlarına sebep oldu

Sinop’ta etkili olan sağanak nedeniyle kentte heyelan ve su baskınları yaşandı.

Sinop'ta etkili olan sağanak nedeniyle kentte heyelan ve su baskınları yaşandı.


Sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağış, özellikle kent merkezinde etkili oldu. Yağış nedeniyle Karakum'da meydana gelen heyelan nedeniyle kent merkezi ile buraya ulaşımı sağlayan yol kapandı. Belediye ekiplerince 3 saatlik bir çalışmanın ardından temizlenen yol tekrar trafiğe açıldı.


Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bazı esnaflar kendi imkanlarıyla iş yerlerinin önünde kapanan rögarları açmaya çalıştı.


Belediye ekipleri ise su birikintisinin oluştuğu noktalarda çalışma yaptı.

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