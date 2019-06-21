Sağanak kısa sürede sele dönüştü

Sinop Gerze'ye bağlı bazı köylerde etkili olan sağanak kısa sürede sele dönüşerek ekili alanlar ile köy yollarına zarar verdi.

Yurdun büyük kısmında etkili olan yaz yağmurları Gerze ilçe merkeze bağlı bazı köyleri de etkisi altına aldı. 20 Haziran Perşembe günü öğlen saatlerinde etkisini gösteren yağış Başsökü ve Sorkun köylerinde sele dönüştü. Kısa sürede etkisini gösteren yağış 1 saat içinde sele yol açtı. Aşırı yağışla birlikte yüksek kesimlerden odun, taş ve kaya parçalarını önüne katarak gelen sel, köy yolları ile ekili alanlara zarar verdi.

Sel sonrası açıklama yapan Gerze Kaymakamı Murat Güven, “Başsökü, Kızılcalı, Sarımsak ve Çağlayan köyleri tarafında şiddetli ve ani bir şekilde bastıran yağmur sele sebebiyet verdi. Yağış yollarda ufakta olsa hasara neden oldu. Yaşanan afet sonrası çok şükür ki bir can kaybımız yok. Özel İdare ye bağlı birimlerimiz köylerde incelemelerde bulundu. Ekiplerimiz, sabah erken saatlerde yollarda da tespit ve çalışma yapacak” dedi.