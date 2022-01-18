İhlas Haber Ajansı

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Sağlık ekibi karda mahsur kaldı

Sinop´un Durağan ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda kalan sağlık ekipleri, İlçe Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.


Sinop'un Durağan ilçesi Kuzuluk köyünden aldıkları hastayı Durağan Devlet Hastanesi'ne götürmek için yola çıkan sağlık ekipleri, karda mahsur kaldı. Sağlık çalışanlarının yardım talebi üzerine Durağan Kaymakamlığı tarafından bölgeye İlçe Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ambulans, zincirle iş makinesine bağlanarak bulunduğu yerden çıkaran Özel İdare çalışanları, o anları cep telefonuna kaydetti. İş makinası yardımıyla kaldığı yerden çıkarılan ambulans, hastayı Durağan Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

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