Şahin: “Şehir içi trafiğini rahatlatacağız”

Belediye Başkanı Veysel Şahin yaptığı açıklamada, ilçenin Cumhuriyet ve Erdembey Caddeleri ve buna bağlı yollardaki trafik akışıyla ilgili halkımızın görüş ve önerilerini almak üzere anket başlattıklarını ifade etti. Şahin, “Anket yöntemiyle halkımızın görüşünü, fikrini alıyoruz. Sonra anketleri değerlendireceğiz. Bizim belirli proje ve düşüncelerimiz var, ama diyoruz ki halkımız da istesin, onlarla birlikte karar verelim. Yaklaşık bir haftadır da şehir içi trafiğini rahatlatmak amacıyla bir otopark çalışmamız var. Sürücülerimize ilçe merkezindeki 2 noktada otopark alanı sunacağız. Trafik düzeni ve otoparklar yapıldıktan sonra trafik sorunumuzu yüzde 80 ila 90 civarında çözmüş olacağız. Hemşehrilerimiz bu ilçeye gelmekten keyif alacak. Bu ilçede yaşamaktan, bu ilçede olmaktan keyif alacak” dedi.