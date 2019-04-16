Samsun İl Defterdar Yardımcısı Taşçı'nın acı günü

Önceki gün 92 yaşında hayatını kaybeden Samsun İl Defterdar Yardımcısı Yurdakul Taşçı'nın babası Kahraman Taşçı, Sinop'un Erfelek ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Erfelek'in yetiştiği önemli eğitimcilerinden olan ve 40 yılı aşkın öğretmenlik yapan Kahraman Taşçı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ömrünün büyük bölümünü eğitime adayan Taşçı için Erfelek ilçesine bağlı Hasandere köyündeki evinin önünde helallik alındı. Taşçı, öğleni müteakip emekli din görevlisi Necati Özşahin tarafından kıldırılan cenaze namazı ardından gözyaşları ve dualarla toprağa verildi.

Cenazeye Sinop Defterdarı Naci Günaydın, Samsun Defterdarı Hanifi Eraslan, Sinop Kadastro Müdürü Faruk İpek, defterdarlık uzmanları, mal müdürleri, Sinop Belediyesi personeli, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi personeli, eski CHP Sinop İl Başkanı Mustafa Acun ile Taşçı ailesinin çok sayıda yakını ve seveni katıldı.