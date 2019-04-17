Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı'nda doğa eğitimi

Sinop'ta, İstiklal İlkokulu'nun katılımı ile Sinop Belediyesi, Merkez İlçe Jandarma, TEMA ve DKMP Sinop Şube Müdürlüğü'nün katkıları ile öğrencilere doğa eğitimi verildi.

Eğitim kapsamında Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı'nı tanıtan Sinop Şube Müdürlüğü personeli, ardından öğrencilere endemik bitki, kumul, orman, göl ve deniz ekosistemlerini anlattılar. İlgili personelin desteğiyle teleskop ve dürbün ile kuşları gözlemleyen öğrenciler, sulak alanlar ve besin zincirinin önemini anlattılar. Öğrenciler, göl kenarında, ormanda yürüyerek, oyunlarla, flora ve fauna gözlemiyle, bitkileri, ağaçları ve hayvanları görerek öğrenmenin keyfini yaşadılar.

Büyük akbalıkçıl, gri balıkçıl ve kırlangıç ön planda görülen türler olarak gözlemi yapıldı. Bu türler hakkında detaylı bilgilerde aktarıldı. Sarıkum Tabiat Koruma Alanı içerisinde yer alan ağaç türleri ve bitki türleri üzerinde de incelemelerde bulunuldu. Buradan Sarıkum eğitim istasyonuna geçildi. Sarıkum eğitim istasyonunda öğrencilere resim kağıdı ve tek renk boya kalemi verilerek “Doğa tek renk olur mu?' etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.