Şehit ailelerine ücretsiz ceviz

Antalya'dan Sinop'a aracı ile gelerek ceviz satışı yapan Yunus Onur, şehit ailelerinden para almıyor.

Yunus Onur, sattığı cevizin şehit ailelerine ücretsiz olduğunu belirterek, “Satmış olduğumuz ceviz çok lezzetli. Kilosu 15 TL. Vatandaşlarımız yesin diye fiyatları indirdik. Cevizlerimiz tüm şehit ve gazi ailelerine ücretsizdir” dedi.

Başından geçen bir olayı anlatan Onur, “Bir gün yaşlı bir bayan oturup sürekli cevizlere bakıp ağlıyordu. Ben de yanına gidip neden ağladığını sordum. Eşinin şehit maaşı yatmadığını belirtti. Daha sonra da benim de aklıma sattığım cevizleri şehit ailelerine ücretsiz vermek geldi. Onların eşleri, çocukları zaten vatan borcunu ödediler. Ben de elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum" diye konuştu.