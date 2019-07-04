Şehit Ömer Can Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi tanıtıldı

Sinop'ta Şehit Ömer Can Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesinin tanıtım toplantısı gerçekleşti.

Şehit Ömer Can Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesinin tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Okul Müdürü Şükrü Eraltan, “Sinoplu vatandaşların destekleri ile kıt imkanların bir araya getirilerek yapılan Sinop Şehit Ömer Can Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi 1974 yılında eğitim öğretime başlamıştır. Bu tarihten sonra valiler, doktorlar, mühendisler, öğretmenler, din görevlileri başta olmak üzere yüzlerce gencin milli manevi değerlerini doğru öğrenerek yetişmesine vesile olmuş bir eğitim yuvasıdır. Proje okulu, devlet okulları içinde “başarılı öğrenci ile başarılı öğretmenin modern fiziki şartlarda buluşturulması” projesidir. LGS ile seçilen başarılı öğrenciler ile, Sinop ili içinde görev yapan mesleğini aşkla, özveri ve başarı ile yapan, kendisini kamuoyuna ispat etmiş öğretmenlerin bir araya getirilmesi amaçlanmaktadır. Meslektaşlarımızın hepsi, görevlerini başarı ile yerine getiren iyi öğretmenlerdir. Ancak aramızdaki çok iyilerinin seçilerek başarılı öğrenciler ile aynı sınıfta buluşturulması kaliteli bir eğitimin temel şartıdır. Okulumuzun taban puanı öğrencilerin tercihleri sonrası yerleştirme sonuçlarına göre belli olmaktadır. Okula yerleşen en düşük puanlı öğrencinin puanı, okul taban puanı olarak belirlenmektedir. Okulumuz ilk öğrencilerini geçen yıl aldığından ve Bakanlığımızın geçen yıl ek yerleştirme döneminde Anadolu Liseleri kontenjanının arttırılması nedeniyle kontenjanımızın tamamı doldurulamamıştır" dedi.