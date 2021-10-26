İhlas Haber Ajansı

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Sel sonrası ortada kalan araç alınmayı bekliyor

Sinop’un Ayancık ilçesinde 11 Ağustos’ta yaşanan sel nedeniyle Köprübaşı mevkiinde kalan hurdaya dönmüş bir otomobil dikkat çekiyor.

Sinop'un Ayancık ilçesinde 11 Ağustos'ta yaşanan sel nedeniyle Köprübaşı mevkiinde kalan hurdaya dönmüş bir otomobil dikkat çekiyor.


Sinop'un Ayancık ilçesinde, 11 Ağustos'ta etkili olan kuvvetli yağışın ardından Ayancık ve Türkeli ilçelerinde sel ve heyelanlar meydana gelmiş, 10 kişi hayatını kaybetmişti. Sel nedeniyle debisi yükselen dereler taşmış, cadde ve sokaklar nehre dönmüştü. Kentte selden sonra sahibine ulaşılamayan araç Köprübaşı mevkiinde kaldı. Kalan araç selin görüntüsünü ortaya çıkardı. Aracın yetkililerce mevkiinden alınması bekleniyor.

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