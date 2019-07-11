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Şelalede mahsur kalan ailelerin yardımına jandarma yetişti

Sinop’un meşhur Erfelek Şelaleleri’nde, akşamüstü sıralarında aniden bastıran yağmur nedeniyle mahsur kalan ailelerin yardımına jandarma yetişti.

Sinop'un meşhur Erfelek Şelaleleri'nde, akşamüstü sıralarında aniden bastıran yağmur nedeniyle mahsur kalan ailelerin yardımına jandarma yetişti.



Sinop'un meşhur Erfelek Şelaleleri'nde, akşamüstü sıralarında aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan Kastamonu ve Samsun'dan gelen iki aile, geri dönemeyince İlçe Jandarma ekiplerinden yardım istedi. Erfelek Şelaleleri'ni ziyaretleri sırasında 28. şelale mevkisinde aniden yağan yağmura hazırlıksız yakalanan iki ayrı aile geri dönemedi. Şelalelerde mahsur kalan ailelerin imdadına Erfelek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Erfelek Tatlıca köyü muhtarı koştu. Olay yerine gelen ekipler tarafından ormanlık alanda mahsur kalan iki aile sağlıklı bir şekilde bulundu ve ekipler tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

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