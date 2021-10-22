Selin yaşandığı Ayancık'ta öğrencilere etnospor motivasyonu

SİNOP (İHA) – Sinop'un Ayancık ilçesinde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketi nedeniyle öğrencilerin motivasyonunu yükseltmek adına Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen etkinlikle iki gün boyunca 1250 öğrenci ata sporları ve geleneksel oyunlarla eğlendirildi.

Öğrencilerin, zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkı sağlayacak aktiviteler kapsamında okçuluk, binicilik, mangala, topaç, üçtaş, beştaş, ok savaşları gibi geleneksel aktiviteler düzenlenerek öğrencilerin katılımı sağlandı. Hem gönüllerince eğlenene hem de ata sporları ve geleneksel oyunlarını deneyimleme fırsatı buldu.

Etkinlikler kapsamında Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu aktivitelerin malzemeleri okullara hediye edilerek öğrencilere bu sporlara devam edebilme fırsatı sunuldu.