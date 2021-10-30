Selin yaşandığı Türkeli'de öğrencilere etnospor motivasyonu

Sinop'un Türkeli ilçesinde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketi nedeniyle öğrencilerin motivasyonunu yükseltmek adına Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen etkinlikle, üç gün boyunca ilçe ve köylerdeki okullarda öğrenim gören öğrenciler, ata sporları ve geleneksel oyunlarla eğlendirildi.

Öğrencilerin, zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkı sağlayacak aktiviteler kapsamında okçuluk, binicilik, mangala, çömlek, çubuk ve ok savaşları gibi geleneksel aktiviteler düzenlenerek öğrencilerin katılımı sağlandı. Öğrenciler hem gönüllerince eğlenendiler, hem de ata sporları ve geleneksel oyunlarını deneyimleme fırsatı buldular.

Dünya Etnospor Konfederasyonu yetkilileri, sel bölgelerindeki öğrencilere motivasyon sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliklerin Türkeli ilçesinden sonra, Ayancık, Şenpazar ve İnebolu ilçelerinde de devam edeceği, 20 gün boyunca sel bölgelerindeki öğrencilere motivasyon amacıyla etkinlikler düzenleneceği belirtildi.