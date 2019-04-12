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Şensoy: "Gerze için 42 proje hazırladık"

Gerze’nin tüm eksiklerini tespit ettiklerini belirten Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, hazırladıkları 42 proje ile bu sorunları çözeceklerini söyledi.

Gerze'nin tüm eksiklerini tespit ettiklerini belirten Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, hazırladıkları 42 proje ile bu sorunları çözeceklerini söyledi.


31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den Gerze Belediye Başkanı seçilen Cevat Şensoy'a ziyaretler sürüyor. Muhtarlar, Gerze Belediyespor Kulübü Başkanı Uğur Sağır ve Türkiye Gazetesi Bölge Koordinatörü Ahmet Kadem Kaptı, Şensoy'a yeni görevinde başarı diledi.


Halkımızın teveccühü ile göreve geldiklerini ifade eden Şensoy, "Bizler ekip kurarak Gerzemizin eksiklerini bir bir tespit ettik. Bu tespit sonucu 42 proje hazırladık ve bunları sizlerle paylaştık. Gerze'yi turizm açısından hareketlendirecek, kültürel açıdan geliştirecek, yaşlılarımız ve engelli vatandaşlarımız için tüm engelleri kaldıran çalışan bir parti olacağız. Doğup büyüdüğümüz ilçemize en güzel şekilde hizmet edeceğiz. Muhtarlarımız, ilçemizi yönetme aşamasında çok önemli bir yer alıyor. Mahallelerimizdeki muhtemel problemlerinin çözümünde, mahallelerimizin eksikliklerinin giderilmesinde muhtarlarımızla beraber hareket edeceğiz. Bu açıdan muhtarlarımıza çok önem veriyoruz. Çünkü Gerzemizi birlikte güzelleştireceğiz" dedi.


Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy'u makamında ziyaret eden Kadem Kaptı, Başkan Şensoy'a 'hayırlı olsun' dileklerini sunarak, 14 kitaptan oluşan kitap setini kendisine hediye etti.


Başkan Uğur Sağır ise Şensoy'a, Gerze Belediyespor'un formasını takdim etti.

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