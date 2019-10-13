Seyir halindeki otomobil alev aldı

Sinop'un Türkeli ilçesinde seyir halindeki bir aracın motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Işıklı köyünde Şakir Akın yönetimindeki 67 VA 844 plakalı otomobilin motor bölümünde seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Türkeli itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale etti. Vatandaşların da müdahale ettiği yangında itfaiye ekipleri, aracı tamamen söndürerek soğutma çalışması yaptı. Aracın motor bölümünde maddi hasar meydana geldi.