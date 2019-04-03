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Sezonun son istavritleri tezgahlarda

15 Nisan’da başlayacak av yasağı öncesi Karadeniz açıklarında avlanan sezonun son istavritleri tezgahları süslüyor.

15 Nisan'da başlayacak av yasağı öncesi Karadeniz açıklarında avlanan sezonun son istavritleri tezgahları süslüyor.


Sinop'ta balıkçı tezgahlarında istavrit bolluğu yaşanıyor. Kilogramı 15 liradan satılan istavritin fiyatı, yaşanan bolluk nedeniyle 10 liraya kadar düştü. İstavrit fiyatında düşüş hem balıkçıları hem de vatandaşları sevindirdi. Sinop'ta balıkçılık yapan Eşref Balyemez, "İstavrit 10 liraya kadar düştü. Bu bizi de vatandaşları da sevindirdi. Balığı ucuz satıyoruz çok bol çünkü. Kayıkların hepsi istavritleri toplayıp getiriyor. Allah'a şükür bu sene istavrit bol” dedi.


Balıkçı tezgahında alışveriş yapan Berkan Şen ise, “Hangi balığı alacağıma daha karar veremedim fakat istavrit tercihim olacak gibi. Hem fiyatı iyi hem de lezzetli görünüyor. Umarız istavrit daha çok bollaşır, biz de daha çok balık yeriz” diye konuştu.

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