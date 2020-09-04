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SİAD: "Amacımız daha fazla katma değer sağlamak"

Sinoplu İş Adamları Derneği (SİAD) Gerzeli üyeleriyle bir araya geldi.


SİAD Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Şahin, SİAD Sinop Şube Başkanı Yılmaz Öz, SİAD Sinop Şube Sekreteri Sibel Demir yaptıkları konuşmalarında SİAD'ın Sinop'un, Sinoplunun sesi olmak adına tanıtım fuarlarını yaptıklarını kaydederek, "Bundan sonraki amacımız daha büyük tanıtım toplantıları fuarları yaparak Sinop'umuzu, Sinoplumuzu yurt içi ve yurt dışında ki STK'larla, Sinoplularla bir araya getirerek ilimize, insanımıza her alanda daha fazla katma değer sağlamaktır" dedi.

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