SİAD Sinop'u unutmadı

Başkan Yıldırım konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Doyduğumuz topraklardan doğduğumuz topraklara” diyerek 4 yıl önce başlatılan kampanya ile Sinop ve ilçelerinde yaklaşık 8 bin aileye her Ramazan ayında katkı sunmaya çalıştık. Bu sene de elimizden geldiğince gücümüz yettiğince yine memleketimize hemşehrilerimize destek olma zamanı. Sinoplu İş Adamları Derneği olarak memleketimizin ve hemşehrilerimizin her zaman yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz" dedi.

SİAD olarak 4 yıldır Sinop Valiliği Sosyal Yardımlaşma Vakfı üzerinde ayırım yapmaksızın tüm ilçelere yardımlarını ulaştırdıklarını kaydeden Yıldırım, “Gün birlik olma, gün ekmeğini aşını paylaşma günü. Gün Sinopluların gurbetteki ile Sinop'taki ile birbirine destek olma zamanı" diyerek tüm iş dünyasını kampanyalarına destek olmaya davet etti.