"9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü" etkinliğinde konuşan Dr. Ahu Duran, "Sigara bağımlılığı bir hastalıktır ve tedavisi mümkündür" dedi.

Sinop Toplum Sağlık Merkezi, "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü" nedeniyle şehrin çeşitli yerlerinde stant kurdu. Açılan stantlarda sigaranın zararları hakkında vatandaşlara bilgi verilerek sigarayı bırakma yolları anlatıldı. Dr. Ahu Duran yaptığı açıklamada, “Tüm dünya ülkelerinde, tütün ürünleri tüketiminin ve tütün dumanına maruz kalmanın yol açtığı zararlı etkilerinin önlenmesi ve küresel tütün salgınını önlemek amacıyla yapılan çalışmalar bağlamında her yıl 9 Şubat günü, Dünya Sigarayı Bırakma Günü olarak kutlanmaktadır. Sigara her yıl dünyada yaklaşık 6 milyon, Türkiye de ise 100 bin insanın beklenenden önce ölümüne yol açmaktadır. Bu sayılar gelişmekte olan ülkelerde yüksektir. Gelişmiş ülkelerde ise sigara kullanımı ve sigara kullanımına bağlı ölüm oranları oldukça düşüktür. Sigara kullanımı, akciğer kanseri başta olmak üzere diğer kanserlerin gelişiminde, kalp hastalıklarının ortaya çıkmasında ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı(KOAH) başta olmak üzere çok birçok solunum yolu hastalığının temel sebebidir. Sinop Toplum Sağlığı Merkezi olarak 9 Şubat dünya sigarayı bırakma gününe dikkat çekmek ve vatandaşlarımızı sigaranın zararlarıyla ilgili bilgilendirmek adına 4-8 Şubat tarihleri arasında Sinop'ta çeşitli yerlere(hastane, taksi durağı, çay bahçesi, postane, otel, kuaför vb.) stant kurarak, sigara içen kişilere karbonmonoksit (egzoz gazı) ölçüm testi yaptık ve bilgilendirme broşürleri dağıttık. Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımızı toplum sağlığı merkezinde hizmet vermekte olan sigara bırakma polikliniğimize davet ettik. Sigara bırakma polikliniğimiz 2011 yılından beri Sinop'ta hizmet vermekte olup bu zamana kadar 4 bin 500'e yakın kişi sigara bırakma polikliniğine başvurmuş, 2018 yılında ise 581 kişi sigara bırakma polikliniğine başvurmuş olup bunlardan yüzde 30-35'i sigarayı bırakmıştır. Unutmamamız gerekir ki sigara bağımlılığı bir hastalıktır ve tedavisi mümkündür" diye konuştu.