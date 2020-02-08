Sigarayı bırakan vatandaşlara teşekkür belgesi

Sinop'ta Dünya Sigarayı Bırakma Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşlara teşekkür belgesi verildi.

Sinop'ta Dünya Sigarayı Bırakma Günü etkinlikleri kapsamında Toplum Sağlığı Merkezi Sigara Bırakma Polikliniğinden destek alarak sigarayı bırakan vatandaşlara, sigarayı bırakıp sağlıklı bir hayata adım atıkları için Sağlık İl Müdür Dr. Mehmet Erşan tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Konu ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Tüm dünya ülkelerinde, tütün ürünleri tüketiminin ve tütün dumanına maruz kalmanın yol açtığı zararlı etkilerinin önlenmesi ve küresel tütün salgınını önlemek amacıyla yapılan çalışmalar bağlamında her yıl 9 Şubat günü, Dünya Sigarayı Bırakma Günü olarak kutlanmaktadır. Sigara her yıl dünyada yaklaşık 6 milyon insanın beklenenden önce ölümüne yol açmaktadır. Eğer bu konuda yeterli önlemler alınmazsa 2030 yılında sigaranın 8 milyon insanı öldüreceği tahmin edilmektedir. Sigara kullanımı, akciğer kanseri başta olmak üzere diğer kanserlerin gelişiminde, kalp hastalıklarının ortaya çıkmasında ve Kronik obstrüktif akciğer hastalığı(KOAH) başta olmak üzere çok birçok solunum yolu hastalığının etiyolojisinde temel etkendir. Sigara kullanımı en önemli önlenebilir ölüm nedenidir ve çok önemli bir toplum sağlığı konusudur. Sigarayı bırakanlar ilk 20 dakikadan itibaren faydasını görmeye başlar. İlk 20 dakikada kalp atışı hızı normal değerine düşer, 12. saatten itibaren kandaki karbondioksit seviyesi normale döner. 2 hafta-3 ay arasında kişinin akciğer fonksiyonlarında düzelme görülür. 1-9 ay arasındaysa öksürme ve nefes darlığı gibi belirtiler azalır. 1 yılın sonunda koroner kalp hastalığı riski sigara içen birinin yarısı kadar olur. 10. yılın sonundaysa akciğer kanseri riski, sigara içen birisinin yarısı kadar olur. 15 beş yıl sonra koroner kalp hastalığı riski sigara içmeyen biriyle aynı seviyeye iner.' Eğer sigara kullanıyor iseniz, bunun bir hastalık olduğunu bilmeli ve biran önce size yardımcı olacak bir Sigara Bırakma Polikliniğine başvurmalısınız. İlimizde sigara bırakma polikliniği Sağlıklı Hayat Merkezimizde bulunmaktadır ve 2009 yılından beri vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. 2019 yılı içerisinde Sağlıklı Hayat Merkezimizde bulunan sigara bırakma polikliniğimize 525 vatandaşımız sigarayı bırakmak için müracaat etmiş ve bu kişilerden 267'si sigarayı bırakmışlardır. Sigara ile tek başınıza mücadele etmeniz zor olabilir, çünkü bu bir bağımlılıktır ve irade ile ilişkisi yoktur. Bırakma kararlılığı, uygun tedavi ve motivasyonla siz de sigarayı bırakabilirsiniz. Unutmayın sigara içtiğiniz her an, hayatınızdan ve sevdiklerinizle geçireceğiniz sağlıklı zamanlardan çaldığınız anlardır. Sigarayı bırakmak için en doğru zaman şu andır, hemen sigara bırakma polikliniğimize başvurarak, randevunuzu alın kendiniz ve aileniz için yeni bir başlangıç yapın, Unutmayın sigara bağımlılığı bir hastalıktır tedavisi mümkündür” ifadelerine yer verildi.