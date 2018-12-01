Şimşirgil'den “Osmanlı Medeniyetinin İzleri” konferansı

Dr. Ahmet Şimşirgil, “15 Temmuz başarılı olsaydı, bugün bizim liseli gençlerimiz şöyle okuyacaktı: Osmanlı'da veya bu Anadolu Türk'ü Rum'du. Bizi bizim çocuklarımız inanın bunu böyle okuyacaklardı” dedi.

Sinop'un Ayancık ilçesinde Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türkiye gazetesi yazarı Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil tarafından “Osmanlı Medeniyetinin İzleri” başlıklı konferans verildi.

Konferansta konuşan Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, "Ayancık şöyle çevreye baktığımızda bizleri saran bir Türk yurdu. Türk deyince de Çerkez'ini, Laz'ını, Kürt'ünü her birini kapsar. Biz çünkü Müslüman olarak her yerde bir arada yaşıyoruz, beraberiz. Ayırt etmeyiz. Böyle bir şeyi düşünmeyiz. Ama şu bölgelere de ilk defa Müslüman Candaroğulları da vardır. Bunların da bir tarihi var. Bunları silip atmak mümkün değil. Söğütlü'de Kayı Boyu. Orada bu yüce devletimizi oluşturdu. Osmanlı kadar iftiraya uğrayan bir devlet yoktur, bir millet yoktur" diye konuştu.

15 Temmuz öncesine değinen Şimşirgil, "8 sene önce 3 Amerikalı İstanbul'a, Bilgi Üniversitesine gelmişti. Bu adamlar şöyle yazıyorlardı: Osmanlı şüphesiz harp okuluydu. Çok eski Anadolu'ydu. Ama Osmanlı Portik'ti veya Rum'du. Bunlar 8 sene önce yazılan şeyler. 15 Temmuz başarılı olsaydı, bugün bizim liseli gençlerimiz şöyle okuyacaktı: Osmanlı'da veya bu Anadolu Türk'ü Portik veya Rum'du. Bizi bizim çocuklarımız inanın bunu böyle okuyacaklardı” şeklinde konuştu.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa Ayancık Belediye Başkanı Aslan Özdemir ve vatandaşlar katıldı.