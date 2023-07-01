Sinop 15. Sazlı Akbaş güreşlerinde başpehlivan Fatih Deveci oldu

Sinop'ta "15. Sazlı Akbaş Köyü Güreş Festivali"nde başpehlivan Fatih Deveci olurken, güreş ağalığı ise 100 bin TL ile rekor kırdı.

Sinop'ta 15. Sazlı Akbaş Keşkek ve Güreş Festivali yoğun katılımla gerçekleşti. Festivalin bu yılki başpehlivanı Fatih Deveci oldu. Sazlı Akbaş Köyü Güreş Festivali'nde güreş ağalığı ihalesi ise Sinop'ta rekora imza attı. Kıyasıya geçen yarışta güreş ağalığı ihalesini 100 bin TL'ye Sinoplu iş adamı Sebahattin Öztürk aldı. Davul-zurna eşliğinde sevinç turu atan Öztürk, festivalde emeği geçenlere teşekkür etti.

Güreş ağası Öztürk, İstanbul'da ticaretle uğraştığını ama doğup büyüdüğü topraklardan kopmadıklarını söyledi. Öztürk, "Burada çalışan arkadaşlarımız genelde aynı köyden olduğu için buranın ağalığını almak bize kısmet oldu. Karınca kararınca 100 bin TL'ye ağalığı aldık. Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır olması dileğiyle" dedi.

Sinop İli Sazlı ve Akbaş Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Muhsin Diri, “Derneğimizin 15. Keşkek ve Güreş Festivali'ni yaptık. Çok yoğun bir katılım oldu. Geçen sene yağmur yağmıştı fakat bu sene daha güzel oldu. Rekor bir ağalığımız oldu. 100 bin liraya güreş ağalığımızı verdik. Keşkek ağalığımızı da 30 bin liraya verdik” ifadelerine yer verdi.

Festivale AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, Sinop İl Genel Meclisi Başkanı Yakup Üçüncüoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Güreşe katılan yarışmacıların güreş esnasında rakiplerini karıştırdığı anlar ise ilginç görüntülere yansıdı.