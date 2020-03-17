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Sinop Adliyesi'nde korona virüsü önlemleri

Sinop Adalet Sarayı’nda yeni tip korona virüsü (Kovid-19) önlemleri kapsamında vatandaşlara ateş ölçümü yapılıyor.

Sinop Adalet Sarayı'nda yeni tip korona virüsü (Kovid-19) önlemleri kapsamında vatandaşlara ateş ölçümü yapılıyor.


Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) virüs nedeniyle alınacak tedbirlere ilişkin tavsiye niteliğinde kararların ardından birçok duruşmanın ertelendiği Sinop Adalet Sarayı'nda, dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Adliye girişinde-ray cihazından geçen vatandaşların, sağlık çalışanı tarafından ateş ölçümü yapıldıktan sonra içeriye girmesine izin veriliyor. Yüksek ateşe rastlananlar, sağlık kurumlarına yönlendiriliyor. Alınan tedbirler kapsamında ayrıca, adliye binasında dezenfekte işlemi yapılarak, hakim, savcı ve adliye personeline yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.


Toplantıda katılımcılara eldiven maske dağıtımı gerçekleştirildi.

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