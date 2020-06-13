Sinop Ağız Diş Sağlığı Merkezi hasta kabulüne başladı

Sinop İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Reyhanlıoğlu, yeni normalleşme süreci kapsamında Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde hasta kabulüne başlandığını söyledi. Bu kapsamda randevuların MHRS üzerinden alınması gerektiğini kaydeden Dr. Fatih Reyhanlıoğlu, "Yeni normalleşme süreci kapsamında ilimiz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile ilçe hastanelerimizdeki diş polikliniklerinde hasta kabulüne başlanmıştır. Pandemi tedbirleri dolayısıyla vatandaşlarımızın ve personellerimizin sağlığının korunması amacıyla poliklinik muayeneleri acil haller dışında sadece Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden alınacak randevuya istinaden yapılacaktır. Merkezi Hekim Randevu Sistemine (MHRS) başvurular Alo 182, e-Nabız ve mhrs.gov.tr üzerinden yapılabilmektedir. Hastalarımızın hastanelerimiz poliklinik bekleme alanlarında yoğunluk oluşmaması adına randevu süresinden 10 dakika önce tesislerimize başvurmalarını rica ediyoruz. Ayrıca tüm sağlık tesislerimize başvurularınız esnasında maske takılması ve sosyal mesafenin korunması önem arz etmekte" dedi.