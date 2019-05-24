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Sinop Anadolu Lisesi kep attı

Sinop Anadolu Lisesinden 2018-2019 eğitim-öğretim yılında mezun olan yaklaşık 125 öğrenci, okulun bahçesinde düzenlenen törende, mezun olmanın sevincini yaşadı.


Sinop Anadolu Lisesinde düzenlenen mezuniyet töreninde Okul Müdürü Mustafa Can, öğrencilere okul hayatı boyunca destek olan velilerine teşekkür ederek yaptığı konuşmada, “4 yıl önce kendi ellerinizle bu yuvaya teslim ettiğiniz öğrencilerinizi bugün bizden geri alıyorsunuz. Sevgili gençler, artık sıra sizde. Öncelikle ne tarafa yelken açmak istediğinizi bilin. Siz yelkeninizi kararlı açmazsanız rüzgâr size yardım edemez. Hayalleriniz hep zirvede olsun. Sizlere Anadolu Lisesi yönetimi ve öğretmenleri olarak sonsuz güveniyoruz. Hayalleriniz umutlarınıza yol olsun, yolunuz açık olsun” dedi.


Mezuniyet töreninde 2018-2019 eğitim-öğretim yılında dereceye giren öğrencilerin ödülleri okul müdürü Mustafa Can, müdür yardımcıları ve öğretmenleri tarafından takdim edildi.


Mezuniyet töreni, okul birincisinin ‘mezuniyet kütüğüne' adının yazılı olduğu kartı çakması ve mezun olan öğrencilerin kep atmasıyla son buldu.


Lise bahçesinde düzenlenen mezuniyet törenine öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.

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