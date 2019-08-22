Sinop Arkeoloji Müzesi'ni 6 bin 700 kişi ziyaret etti

Türkiye'nin en modern müzeleri arasında yer alan Sinop Arkeoloji Müzesi'ni, 2018 yılında 6 bin 700 kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

1970 yılında yapılan ve 2001 yılında da büyük bir onarımdan geçerek Türkiye'nin en modern müzeleri arasına girmeyi başaran Sinop Arkeoloji Müzesi yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. En ileri güvenlik sistemleriyle korunan müze, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2010 Avrupa Müzeler Yarışması'na da aday müze gösterildi. Sinop Arkeoloji Müzesi'nde 3 bin 417 arkeolojik eser, bin 741 etnografik eser, 5 bin 340 adet sikke olmak üzere toplam 10 bin 498 tarihi eserin bulunduğunu belirten İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, müzenin bölgeye ait çok büyük bir tarihi mirası içerisinde barındırdığını belirtti.

Ayrıca İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Sinop Arkeoloji Müzesi'ni 2019 yılı son 8 ayda ise yaklaşık 3 bin kişiye yakın vatandaşın ziyaret ettiği belirtildi.