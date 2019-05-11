Sinop Batum fuarında

Sinop, Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen 12. Uluslararası Expo Batumi Travel/ Expo Med Batumi (Turizm ve Sağlık) Fuarı'na katıldı.

Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen Uluslararası Turizm Fuarı'na Artvin, Rize, Samsun, Trabzon, Ordu, Valilikler, turizm acenteleri, oteller ve turizm paydaşları iştirak etti. Sinop'u temsilen fuara Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Hakan Sönmez, Sinop Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İsmet Damaroğlu, Sinop Kültür ve Turizm İl Müdürü Hikmet Tosun fuarda hazır bulundu.

Açılış töreninin ardından fuar kapsamında Sinop standını Acara Özerk Cumhuriyeti Başbakanı Tornike Rijvadze ve Türkiye'nin Batum Başkonsolosu Makbule Koçak ziyaret etti. Aydın Hakan Sönmez, Batum Belediye Başkan Yardımcısı Tengiz Pedridze'yi makamında ziyaret etti.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Hikmet Tosun, fuarın ilk gününü değerlendirerek yaptığı konuşmada, “Fuarlar turizmin olmazsa olmazıdır, turizmi pazarlama alanlarıdır. Biz de Sinop'u pazarlamak için buraya geldik. Bu fuara 5 yıldır katılıyoruz. Çok büyük katılım var” dedi.

“Türkiye'nin Batum'a ekonomik katkıları büyük”

Tosun, her gün binlerce Türk ziyaretçinin Batum'a katkısından bahsederek yaptığı konuşmada, “Batum kentin gıdadan giyime neredeyse kentin büyük giderini Türkiye'den her gün ziyaret eden binlerce insanın oluşturduğu sirkülasyondan karşılıyor. Bu pazar yarışında bizim de katkımız olsun diye buradayız” diye konuştu.

“Batum ile Sinop akrabadır”

Tosun, “Sinop'un yüzde 35'i Batum göçmenidir. 1893 harbinde Batum'dan Osmanlı'ya göçen Gürcülerin büyük kısmı Sinop'a yerleştirildi. Batum ile akraba topluluğudur Sinop. Turizm olarak da Batum-Sinop arası sürekli geliş gidişlerimiz mevcuttur. Sinoplu vatandaşlarımız geçmişini merak ediyor, dedelerinin topraklarını merak edip ziyaret ediyor. Batumlular da Sinop'a göçen akrabalarının yerine gidiyor. Böylelikle iki şehir arasında sürekli bir sirkülasyon mevcuttur" açıklamasında bulundu.