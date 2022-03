Sinop Belediye Başkanı ile AK Parti Merkez İlçe Başkanı ‘kar' nedeniyle atıştı

Sinop kent merkezinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle tuzlama çalışmalarını yetersiz gören AK Parti Sinop Merkez İlçe Başkanı'nın yazdıkları karşısında Belediye Başkanı öfkesini tutamadı. Başkan Ayhan, “Sinop siyaseti senin kadar seviyesizini görmedi” dedi.

Sinop'ta 17 Mart'tan itibaren aralıklı olarak etkisini gösteren yoğun kar nedeniyle yollarda buzlanmalar oluştu. Şehir merkezinde bazı bölgelerde araçlar zaman zaman zor anlar yaşadı, buzlanma nedeniyle çeşitli maddi hasarlı kazalar oluştu. Belediyenin tuzlama ve temizlik çalışmalarını yetersiz bulan AK Parti Sinop Merkez İlçe Başkanı Faruk Şanoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla “Şehrin göbeğinde kar esareti, valiliğin önünü temizlemekten aciz belediyemizle gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sinop siyasetine yakışmıyorsun”

Bu paylaşıma sessiz kalmayan Belediye Başkanı Barış Ayhan ise ilçe başkanının paylaşımını alıntı yaparak, “Sayın Başkan, sen beni takip edeceğine 6 aydır demir ayıklamaktan başka bir şey yapamayan kent meydanı müteahhidini takip et, işi bırakıp gitmek zorunda kalan TOKİ konutlarını yapan müteahhidi takip et, traktörünün deposunu dolduramadığı için, gübre alamadığı için rençberliği bırakan köylüyü takip et, Rusya'dan gelen çiçek yağı gemilerini takip et. Sinop siyasetine yakışmıyorsun, Sinop'ta hiçbir dönemde Sinop siyaseti senin kadar seviyesizini görmedi. Hiçbir şey yapamıyorsan il başkanından nezaket dersi al, Sinop siyasetine yakışmıyorsun” şeklinde paylaşımda bulundu.

“Bize cevap yetiştirmeyi bırakıp işinize odaklanın”

Merkez İlçe Başkanı Faruk Şanoğlu ise cevap olarak yaptığı paylaşımda, “Sayın Başkan, paylaşımınızı hayretle okudum. Oysa siz idari beceriksizliğinizi şahsıma hakaret ederek örtmeye çalışıyorsunuz. Keşke böyle yapmayıp eksiklerinizi düzeltme yoluna gitseniz. Gerçi eksiklik diyebilmek için kayda değer icraatlarınız olması gerekir. Lütfen bize cevap yetiştirmeyi bırakıp işinize odaklanın. Hangi iş derseniz seçim vaatlerinize bakmayı deneyebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

İki taraftan da yapılan paylaşımlar, sosyal medya hesapları üzerinde çok sayıda yorum ve beğeni aldı.