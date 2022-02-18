İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sinop Belediyesi, filoya 4 yeni iş makinesi kattı

Sinop Belediyesi’nin araç filosuna 4 yeni araç eklendi.

Sinop Belediyesi'nin araç filosuna 4 yeni araç eklendi.


Sinop Belediyesi, kendi imkanlarıyla araç filosuna 4 yeni ekskavatör ekledi. Toprak işlerinde kullanılmak üzere belediye bütçesiyle alınan ve filoya eklenen 4 ekskavatörün, öncelikle mahalle statüsüne kazanan 4 bölgenin, altyapı çalışmalarında kullanılacağı belirtildi.


Sinop Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Araç filomuzu güçlendiriyoruz. Belediyemiz kendi imkanlarıyla satın aldığı 4 ekskavatör iş aracımızı filomuza ekledik. Öncelik olarak 4 yeni mahallemizin altyapısında yapılacak çalışmalarda kullanılacak. Yeni iş makinelerimiz kentimize hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.