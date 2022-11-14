Sinop Belediyesi suya zam yapmadı

Sinop Belediyesi, kasım ayı meclis toplantısında oy birliğiyle Sinop'ta su tüketim fiyatına zam yapılmaması kararı aldı.

Sinop Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı'nda vatandaşların su faturalarına zam yapılması konusu ele alındı. Belediye Başkanı Barış Ayhan ve meclis üyeleri, oy birliği ile Sinop'ta suyun fiyatına zam yapılmaması kararı aldı.

Su insani bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, “Biz 2019 yılında göreve geldiğimizde ‘beş yıllık dönemde çok olağanüstü şeylerle karşılaşmazsak sadece bir defa suya zam yapalım' demiştik, onu da dönemimizin ortasına denk getirmek istedik. Öyle de oldu, sadece suya bir defa zam yaptık. Umuyorum ki önümüzdeki bir buçuk yıllık süreçte de suya zam yapma ihtiyacı hissetmeyiz. Özellikle pandemide gördük ki, su bizim zannettiğimizden çok daha değerli çok daha kıymetli ve çok daha ucuza ulaşılabilmesi gereken insani bir ihtiyaç. O yüzden belediye meclisimizde oy birliğiyle zam yapmama kararı aldık” diye konuştu.