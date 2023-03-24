Sinop Belediyesi'nde 15 memur kadroya alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan ve ‘Mahalli idarelerde çalışan tam zamanlı sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmasını' da içeren kanun sonrası, Sinop Belediyesi bünyesinde 15 sözleşmeli personel memur kadrosuna alındı. Sinop Belediyesi'nde görev yapan sözleşmeli memurların kadroya geçişleri için yemin töreni düzenlendi.

Sinop Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “26 Ocak 2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve mahalli idarelerde çalışan tam zamanlı sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmalarını da içeren kanun ile belediyemizde görev yapan sözleşmeli memurlar için yemin töreni düzenlendi. Mesai arkadaşlarımıza hayırlı olsun” denildi.