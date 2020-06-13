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Sinop Belediyesinden asfalt çalışmaları

Sinop Belediyesi tarafından Ada Mahallesi Kayalık Sokak’ta asfaltlama çalışmaları yapıldı.

Sinop Belediyesi tarafından Ada Mahallesi Kayalık Sokak'ta asfaltlama çalışmaları yapıldı.


Fen İşleri Müdürlüğü tarafından asfaltlama çalışması yapılarak halkın hizmetine daha iyi bir yol sunuldu. Konu ile ilgili Sinop Belediyesinden yapılan açıklamada, “Sinop Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından bozulan yolda asfaltlama çalışması yapılarak halkımıza daha iyi bir hizmet verdik. Fen İşleri ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Ekiplerimiz Ada Mahallesi Kayalık Sokak üzerinde asfaltlama çalışması yürüttü” ifadelerine yer verildi.

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