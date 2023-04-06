Sinop Belediyesi'nden borçlularına yapılandırma duyurusu

Sinop Belediyesi, vatandaşların belediyeye olan vergi, ceza ve fatura borçlarını yapılandırarak peşin veya taksitle ödemek isteyenler için başvuruların 31 Mayıs'a kadar alınacağını duyurdu.

Sinop Belediyesi, bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanan yürürlüğe girdiğini, vatandaşların belediyeye olan vergi, ceza ve fatura borçlarını yapılandırma işlemlerinin Belediye Başkanlığı binaları ile internet sitesi üzerinden yapıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, “31 Aralık 2022 tarihine kadar vadesi olan ve bu tarihten önce tahakkuk etmiş emlak vergisi, ilan reklam vergisi, işyerlerine ait çevre temizlik vergisi, su borçları, kira, idari para cezaları ve bunun gibi vergi borçlarının peşin ya da taksitle ödenmek istenmesi halinde, başvuru sırasında peşin ödeme veya 12, 18, 24, 36 ve 48 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden biri seçilebilecektir. İlk taksit ise 30 Haziran 2023 tarihine kadar, kalan taksitleri de aylık dönemler halinde ödenebilecektir. Başvurular 31 Mayıs 2023 tarihinde sona erecektir” ifadelerine yer verildi.