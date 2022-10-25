İhlas Haber Ajansı

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Sinop Belediyesi'nden Cumhuriyet Bayramı'nda konser

Sinop Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ücretsiz Moğollar konseri düzenleyecek.


Cumhuriyet'in kuruluşunun 99. yıldönümü kutlamalarında Sinop Belediyesi tarafından kutlama etkinlikleri düzenlenecek. Kutlamalar akşam saat 20.30'da Hükümet Meydanı'nda fener alayı ile başlayacak. Yoğun katılımın beklendiği fener alayında bando eşliğinde hareket edilerek Sabahattin Ali Etkinlik Alanı'na yürünecek. Gecenin devamında saat 21.30'da Moğollar grubu sahne alacak.


Sinop Belediyesi Cumhuriyet'in kuruluşunun 99. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen coşkulu kutlama etkinliklerine tüm halkın davetli olduğu kaydedildi.

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