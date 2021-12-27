Sinop Belediyesi'nden devrilen ağaçlara müdahale

Devrilen ağaçlar için Sinop Belediye ekipleri tarafından devrilen ve kırılan ağaçlar için çalışma başlatıldı.

Kentte geçen hafta başlayan ve birkaç gün yoğun şekilde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesilmesinin yanı sıra kar birikintilerine dayanamayan ağaçlar da devrildi. Devrilen ağaçlar için Sinop Belediyesi ekipleri, hem devrilen ağaçlara müdahale ederken hem de kötü ve kırılmak üzere durumda olan ağaçlar için temizlik çalışmalarına başladı.

Bütün ağaçları kardan temizleyen ekipler çalışmalarını sürdürürken, Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Oktay, ağaçlara büyük önem verdiklerini söyledi. Kar yağışından hemen sonra çalışmalar başladıklarını dile getiren Belediye Başkan Yardımcısı Oktay, “Özellikle çamların yaprakları kışında kaldığı için bu ağaçlarda kırılmalar daha çok yaşanıyor. Karlar çamın üzerinde olduğu için ağırlık yapınca da ağacın dalları daha fazla bu yükü taşıyamadığı için ince dallar da kırılmalar olmuş. Tehlike bulunan ağaçlar da varmış burada bunların hepsini kontrollü bir biçim de buduyoruz bakımlarını gerçekleştiriyoruz” dedi.

Açıklamalarına şu şekilde devam eden Oktay, “Sinop genelinde çam ağaçlarının yoğun olduğu yerlerde Akliman gibi, mezarlık gibi değişik alanlara dikilen ağaçların üst bölümlerinde kar yoğunluğu nedeniyle büyük ölçüde dallarda kırılmalar meydana geliyor. Çam ağaçları üstten, yukarı doğru büyüyen ağaçlar. Eğer üst dallarda yaralanmalar, kırılmalar olursa daha o ağacın büyümesi veya gelişme şansı yok. İçten içe çürüyormuş bu ağaçlar. Orman işletme ekipleriyle görüşüldü. Ormanlar da doğal afet olarak görüldüğü için ağaçlarda tehlike arz eden ağaçların kesilmesi yönünde karar bildirdi bize. Böyle yıkılma tehlikesi olan ağaçları mecburen kesiyoruz. Ağaçlar eğer büyümeyecekse ve şekli bozulmuşsa ve tehlike arz ediyorsa bu ağaçlara gerek müdahaleyi yapıyoruz” diye konuştu.