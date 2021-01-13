Sinop Belediyesinden esnafa destek

Sinop'ta pandemi nedeniyle birçok esnaf kira ve birçok giderini ödemede güçlük çekerken sevindirici haber Sinop Belediyesinden geldi. Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan salgın döneminde faaliyetlerini kısmen durduran ya da devam eden belediye kiracılarından 3 ay boyunca kira alınmayacağını açıkladı.

Sinop Belediye Meclisi 2021 Ocak Ayı Olağan Toplantısı'ndan belediye mülklerinde kiracı olanlardan 3 ay kira alınmaması kararı çıktı. Sinop Belediye Meclisi aldığı kararla pandemi sürecinde esnafı rahatlatacak bir karara imza attı.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan konuyla ilgili yaptığı açıklamada 3 ay boyunca belediye kiracılarından kira almayacaklarını ve 3 ay sonrasında bu sıkıntılı sürecin devam etmesi durumunda tekrar alınacak olan bir kararla bu sürenin uzatılabileceğini aktardı.

Pandemi sürecinde oldukça zor günler geçiren belediye kiracısı olan esnaflara bir nebze derman olmak adına bu kararı aldıklarını belirten Başkan Ayhan konuşmalarını şöyle sürdürdü:

"Yaklaşık 1 yıla yakın süredir tüm dünya covid-19 virüsü ile mücadele ediyor. Tabii bu anlamda Sinoplularda bu virüs mücadele de çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bu anlamda özellikle esnafımız çok ciddi anlamda sıkıntılar yaşıyor. Bizde belediye meclisimizle birlikte özellikle Sinop Belediyesinin kiracısı olan esnafların bu sıkıntıların da bir nebze derman olmak adına bir meclis kararı ile 3 ay boyunca belediyemiz kiracılardan kira almama kararı aldık. Biz bunu daha önce Mart ayında da gerçekleştirmiştik mart nisan mayıs aylarında da Sinop Belediyesi Kiracılarından dan kira almamıştı. Pandemi sürecin devam etmesi ile esnafımızın bu sıkıntıların devam etmesi ile birlikte aynı kararım tekrar alınması gereği ihtiyacını gördük ve Ocak ayı meclisimiz Sinop Belediyesinin kiracıların tamamından tüm kiracılarımızdan 3 ay boyunca kira almama kararı aldı. 3 ay sonunda bakacağız tekrar meclise değerlendireceğiz hala bu süreç bu sıkıntılar devam ediyor olursa esnafımızın bu sıkıntılarının devam ettiğini görürsek tekrar bir kararla bu süreyi uzatabiliriz. Şu an için esnafımıza böyle bir destek vermeyi uygun gördük. Umuyorum ki tez zamanda bu virüsten Kurtuluruz ve eski normal günlerimize döneriz ve esnafımız da bol kazançlı günler dileriz” dedi