İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sinop Belediyesi'nden kar mesaisi

Sinop Belediyesi ekipleri şehirde etkili olan kar yağına karşı teyakkuza geçti.

Ekipler karın etkisini arttırmaya başladığı andan itibaren mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarını sürdürüyor.


Kar yağışının ulaşımda bir aksamaya yol açmaması için yapılan kar küreme çalışmaları gece boyunca sürdü. Buzlanma yaşanmaması için tuzlama çalışmalarını da devam ettiren ekipler vatandaşların olumsuz durumlarla karşılaşmamaları adına kaldırımlarda da temizlik çalışması yürütüyor.


Ekip ve ekipman anlamında tüm tedbirleri alan ekipler karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Bu süreçte mesai mefhumu gözetilmiyor. Yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek adına yoğun bir çalışma yürütülüyor.


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, “Meteorolojiden gelen kar uyarısıyla birlikte tüm ekiplerimizle teyakkuza geçtik, gerekli hazırlık ve planlamalarımızı gerçekleştirdik. Kar yağışının başladığı 21 Aralık Salı gününden itibaren 24 saat esasına dayalı olarak 38 personel;3 kepçe,2 greyder, 5 tuzlama aracı ile toplamda 545 kilometre yolu açtık. Vatandaşlarımızın olumsuz bir durumla karşılaşmamaları adına kar kürüme, yol açma ve kaldırım temizleme çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.