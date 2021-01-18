Sinop Belediyesi'nden kar seferberliği

SİNOP (İHA) – Sinop'ta etkili olan kar yağışıyla beraber Sinop Belediyesi vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için tüm birimleriyle sahaya indi.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, “24 saat esasına dayalı olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. 4 adet kepçe, 2 adet greyder ve yolları tuzlama araçlarımızla halkımızın hizmetindeyiz” dedi.

Sinop'ta dün gece saatlerinden itibaren devam eden kar yağışı kenti etkisi altına aldı. Kar yağışının çileye dönüşmemesi içinde çalışmalar başladı. Tüm birimleriyle karla mücadele seferberliği başlatan Sinop Belediyesi kendisine bağlı bölgelerde kontrolü sağladı. Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan'da sabah saatlerinden itibaren ekiplerle birlikte sahadaydı.

Yapılan çalışmaları yerinde takip eden Başkan Ayhan 24 saat esasıyla çalışacaklarını belirterek karla mücadelede son durum hakkında bilgi verdi. Vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için fedakarca çalışan personele teşekkür ederek söze başlayan Barış Ayhan, “Şu anda Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz, Fen İşleri Müdürlüğümüz, Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ve Park Bahçeler Müdürlüğü'nden aldığımız yardımcı ekiplerle birlikte tüm birimlerimiz 24 saat esasına dayalı olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. 4 adet kepçe, 2 adet greyder ve yolları tuzlama araçlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. Ana yollarımızda herhangi bir problem yok, ara yollardaki temizlik çalışmalarına başlandı. Bu şekilde çalışmalarımız 24 saat boyunca sabaha kadar devam edecek. Sinop Belediyesi olarak bize bağlı yerlere ulaştık” diye konuştu.