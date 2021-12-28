Sinop Belediyesi'nden 'sokak hayvanları' açıklaması

Geçen günlerde Gaziantep'te dört yaşındaki Asiye Ateş, pitbull cinsi iki köpeğin saldırısı sonrası ağır yaralanmış, yaşanan bu olay ülkeyi derinden etkilemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu olan sonrası sokak hayvanlarıyla ilgili yaptığı çağrı, hararetli bir tartışma başlattı. Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklikler sonrası sokak hayvanlarının toplanmasıyla ilgili başlayan tartışmalar sonrası Sinop Belediyesi'nden “Onların canı bizlere emanet” şeklinde paylaşılan yazı ile Sinop'ta sokak hayvanlarının toplanmasının söz konusu olmayacağı ifade edildi.

Sinop Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, “Değerli Sinoplular, kentimizde yaşayan can dostlarımızın toplanması söz konusu bile olmayacaktır. Belediye Başkanlığımız Veteriner İşleri Müdürlüğü'nce sokakta yaşayan canların bakım ve tedavi işlemleri devam edecek, yem ihtiyaçlarını karşılamayı sürdüreceğiz. Onların canı bizlere emanet” cümlelerine yer verildi.