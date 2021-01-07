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Sinop Belediyesi'nden "Suyu bilinçli kullanalım" çağrısı

Sinop Belediyesi tarafından su tasarrufunu sağlamak amacıyla vatandaşlara “Suyu bilinçli kullanalım” uyarısı yapıldı.


Konu ile ilgili Sinop Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Ülkemizde yağışların mevsim normallerinin altında olması, içinde bulunduğumuz pandemi nedeniyle de kişisel temizlik amaçlı su kullanımının artmasına bağlı ülke genelinde su seviyelerinde düşüş gözlemleniyor. Kent merkezimiz, Erfelek ve çok sayıda köyümüzü besleyen Erfelek Barajı'nda yaptığımız incelemeye göre yüzde 30 seviyelerinde doluluk oranı karşımıza çıkıyor. İlerleyen süreçte su sıkıntısı yaşamamak, çocuklarımıza daha yaşanabilir bir gelecek bırakmak adına suyu bilinçli kullanalım. Bugün boşa akacak bir damla suya yarın muhtaç kalmayalım” denildi.

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