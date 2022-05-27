Sinop Belediyesi'nden Tarihi Saat Kulesi açıklaması

Sinop Kent Meydanı Projesi kapsamında 'Tarihi Saat Kulesi'nin elektriğinin kesildiği ve bir süre hizmet veremeyeceği açıklandı.

Sinop Belediyesi Sinop Tarihi Saat Kulesi ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, “Sinop Kent Meydanı Projesi kapsamında devam eden çalışmalar nedeniyle Sinop Tarihi Saat Kulesi'nin elektriği kesilmiş olup bu kapsamda saat kulemiz kentimize bir süre hizmet veremeyecektir. Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur" denildi.